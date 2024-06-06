Мирра Андреева — Ясмин Паолини: россиянка проиграла первый сет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет матча 38-й ракетки мира, 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой с итальянкой Ясмин Паолини (12) в полуфинальной стадии «Ролан Гаррос». Его со счётом выиграла 6:3 выиграла Паолини.
Стартовая партия второго женского полуфинала продлилась 41 минуту. В её рамках Паолини удалось реализовать один заработанный брейк-пойнт. Андреева же заработала пять, однако реализовать ни один из них не смогла. В первом сете Мирра допустила 17 невынужденных ошибок, Паолини — шесть.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
|1
|2
|3
|
|1
|
|1
Отметим, что и для Андреевой, и для Паолини полуфинал «Ролан Гаррос» — дебют на такой стадии турниров «Большого шлема». Победительница этого матча за титул сразится с действующей чемпионкой полькой Игой Свёнтек (1).
- 6 июня 2024
-
18:53
-
18:48
-
18:47
-
18:36
-
18:29
-
18:21
-
18:18
-
18:10
-
18:04
-
17:56
-
17:48
-
17:27
-
17:10
-
17:06
-
16:58
-
16:48
-
16:43
-
16:25
-
16:17
-
16:02
-
15:53
-
15:45
-
15:41
-
15:19
-
15:18
-
15:07
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:50
-
14:38
-
14:27
-
14:14
-
14:07