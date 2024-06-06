Мирра Андреева — Ясмин Паолини: россиянка проиграла первый сет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет матча 38-й ракетки мира, 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой с итальянкой Ясмин Паолини (12) в полуфинальной стадии «Ролан Гаррос». Его со счётом выиграла 6:3 выиграла Паолини.

Стартовая партия второго женского полуфинала продлилась 41 минуту. В её рамках Паолини удалось реализовать один заработанный брейк-пойнт. Андреева же заработала пять, однако реализовать ни один из них не смогла. В первом сете Мирра допустила 17 невынужденных ошибок, Паолини — шесть.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Отметим, что и для Андреевой, и для Паолини полуфинал «Ролан Гаррос» — дебют на такой стадии турниров «Большого шлема». Победительница этого матча за титул сразится с действующей чемпионкой полькой Игой Свёнтек (1).