Свёнтек повторила уникальное для XXI века достижение Шараповой и Энен на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек сегодня, 6 июня, вышла в третий подряд финал «Ролан Гаррос». Ига стала лишь третьей теннисисткой (если брать отсчёт с 2000 года, то есть с начала XXI века), которой удалось добиться подобного достижения, после бельгийки Жюстин Энен (2005-2007) и россиянки Марии Шараповой (2012-2014).
Напомним, сегодня, 6 июня, Свёнтек (1) в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 со счётом 6:2, 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф (3). Для Иги эта победа стала 20-й подряд на грунтовом «Шлеме».
За пятый в карьере титул на ТБШ Свёнтек сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.
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