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Свёнтек повторила уникальное для XXI века достижение Шараповой и Энен на «Ролан Гаррос»

Свёнтек повторила уникальное для XXI века достижение Шараповой и Энен на «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек сегодня, 6 июня, вышла в третий подряд финал «Ролан Гаррос». Ига стала лишь третьей теннисисткой (если брать отсчёт с 2000 года, то есть с начала XXI века), которой удалось добиться подобного достижения, после бельгийки Жюстин Энен (2005-2007) и россиянки Марии Шараповой (2012-2014).

Напомним, сегодня, 6 июня, Свёнтек (1) в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 со счётом 6:2, 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф (3). Для Иги эта победа стала 20-й подряд на грунтовом «Шлеме».

За пятый в карьере титул на ТБШ Свёнтек сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:10 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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