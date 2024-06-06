«Отстань!» Мирра Андреева не сдержалась по ходу матча в полуфинале «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоций по ходу матча с итальянкой Ясмин Паолини (12) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Во втором сете Мирра крикнула, предположительно, в сторону своей команды слово «Отстань!»

Отметим, что тренер Мирры Кончита Мартинес по ходу второй партии советовала россиянке «найти свой темп» в игре.