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«Отстань!» Мирра Андреева не сдержалась по ходу матча в полуфинале «Ролан Гаррос»

«Отстань!» Мирра Андреева не сдержалась по ходу матча в полуфинале «Ролан Гаррос»
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38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоций по ходу матча с итальянкой Ясмин Паолини (12) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Во втором сете Мирра крикнула, предположительно, в сторону своей команды слово «Отстань!»

Отметим, что тренер Мирры Кончита Мартинес по ходу второй партии советовала россиянке «найти свой темп» в игре.

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