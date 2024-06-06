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17-летняя Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

17-летняя Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024
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38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в финальный раунд «Ролан Гаррос» — 2024.

В полуфинальном матче Андреева со счётом 6:3, 6:1 уступила итальянке Ясмин Паолини (12).

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:10 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча Андреевой с 28-летней Паолини продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Паолини один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» с 1997 года.

В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» Паолини сразится с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1).

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17-летняя Мирра Андреева проиграла в битве за финал «Ролан Гаррос»
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