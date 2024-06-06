17-летняя Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в финальный раунд «Ролан Гаррос» — 2024.

В полуфинальном матче Андреева со счётом 6:3, 6:1 уступила итальянке Ясмин Паолини (12).

Встреча Андреевой с 28-летней Паолини продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Паолини один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» с 1997 года.

В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» Паолини сразится с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1).