17-летняя Мирра Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам выступления на «Ролан Гаррос»

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева со следующей недели дебютирует на 23-й строчке рейтинга WTA. Ранее лучшим достижением Мирры являлась 33-я строчка.

Юная Андреева значительно улучшит свои позиции в мировом рейтинге за счёт выдающегося выступления на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции – 2024 Андреева сенсационно дошла до полуфинала, где со счётом 3:6, 1:6 проиграла 28-летней итальянке Ясмине Паолини (12).