Ясмин Паолини стала пятой итальянкой, кому удалось выйти в финал «Большого шлема»

15-я ракетка мира Ясмин Паолини стала пятой итальянкой в Открытой эре, кому удалось выйти в финал «Большого шлема». Сегодня, 6 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Паолини обыграла россиянку Мирру Андрееву (38-я в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 6:1.

Другие итальянки, выходившие в финал ТБШ:

Франческа Скьявоне: Открытый чемпионат Франции — 2010/2011;

Сара Эррани: Открытый чемпионат Франции — 2012;

Флавия Пеннетта: US Open — 2015;

Роберта Винчи: US Open — 2015.

Также Паолини стала третьей итальянкой в финале «Ролан Гаррос» после Скьявоне и Эррани.

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ясмин Паолини сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.