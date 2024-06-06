Ясмин Паолини стала пятой итальянкой, кому удалось выйти в финал «Большого шлема»
15-я ракетка мира Ясмин Паолини стала пятой итальянкой в Открытой эре, кому удалось выйти в финал «Большого шлема». Сегодня, 6 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Паолини обыграла россиянку Мирру Андрееву (38-я в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 6:1.
Другие итальянки, выходившие в финал ТБШ:
- Франческа Скьявоне: Открытый чемпионат Франции — 2010/2011;
- Сара Эррани: Открытый чемпионат Франции — 2012;
- Флавия Пеннетта: US Open — 2015;
- Роберта Винчи: US Open — 2015.
Также Паолини стала третьей итальянкой в финале «Ролан Гаррос» после Скьявоне и Эррани.
В финале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ясмин Паолини сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.
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