Паолини рассказала, что помогло ей обыграть Мирру Андрееву в полуфинале «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу итальянки.

— Что чувствуешь – счастье или облегчение?

— Больше счастье. Тяжёлый был матч. Ей 17 лет, она так совершенна. Я перед матчем нервничала, проиграла же ей месяц назад. Думала – ну, давай, надо исправляться. Нервничала в первом сете, но с каждым мячом расслаблялась. Знаю, что в таком матче непросто расслабиться. Рада, что в итоге выиграла.

— Месяц назад ты ей проиграла, но сейчас вы, кажется, поняли, как против неё играть.

— Мы не смотрели тот матч, но я держала его в голове. Я ведь вела 5:2 в первом сете, но проиграла. Старалась сыграть лучше и просто наслаждаться игрой. Это сработало.

— Насколько важно мечтать по-крупному, чтобы достигать больших целей?

— Очень важно. Я это выучила чуть позже остальных, но мечтать – самое главное в спорте и в жизни. Счастлива, что сейчас могу мечтать. Даже не знаю, что сказать, — сказала Паолини в интервью на корте.