Янчук: Андреевой рановато выигрывать такие турниры, как «Ролан Гаррос», у неё всё впереди

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024. Напомним, россиянка со счётом 6:3, 6:1 проиграла итальянской теннисистке Ясмин Паолини.

«Я считаю, что проход Мирры Андреевой до полуфинала «Ролан Гаррос» — большой успех. Рановато раскатали губу на «Большой шлем» для Андреевой, ей рановато выигрывать такие турниры. У неё была игра самого высокого качества, и Мирра была прекрасна по технике: подаёт, владеет ударами с обеих сторон, а также пытается обострять.

Но дело в том, что Паолини оказалось более психологически устойчивой, чем прошлые соперницы Андреевой. Азаренко и Соболенко дрогнули и психологически растерялись в матче с юной восходящей звездой. Поэтому они обе сыграли на троечки по качеству игры. Они могли и должны были остановить Андрееву, однако этого не случилось, потому что Мирра сыграла на пятёрку. Но в матче с Паолини этой пятёрки не хватило, потому что соперница оказалось более подготовленной, быстрой и надёжной. Поэтому, когда Мирра хотела обострить игру своими ударами, то нередко ошибалась.

Количество ошибок до последнего гейма было 30 против 10. 10 ошибок допустила Паолини, а 30 – Мирра. Это же есть ключ к пониманию игры. Но тем не менее Андреева растёт и время работает на неё. Но ошибки возникают по молодости и малому опыту. Я думаю, что в конце концов Мирра выйдет на самые первые роли. Всё у неё впереди», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.