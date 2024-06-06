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Ясмин Паолини стала лишь третьей итальянкой, которой удалось выйти в финал «Ролан Гаррос»

Ясмин Паолини стала лишь третьей итальянкой, которой удалось выйти в финал «Ролан Гаррос»
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15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини добилась весомого национального достижения на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, сегодня, 6 июня, Паолини (12) вышла в финал Открытого чемпионата Франции – 2024, со счётом 6:3, 6:1 обыграв 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

Таким образом, Паолини стала лишь третьей итальянской теннисисткой в Открытой эре, которой удалось добраться до финала «Ролан Гаррос» после Франчески Скьявоне (завоевала титул в 2010 году и дошла до финала в 2011-м) и Сарры Эррани (дошла до финала в 2012 году).

В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» 28-летняя Паолини сразится с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1).

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