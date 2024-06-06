Алексей Селиваненко прокомментировал вылет Мирры Андреевой с «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024. Напомним, россиянка со счётом 3:6, 1:6 проиграла 15-й ракетке мира итальянской теннисистке Ясмин Паолини.

«Надо поздравить Ясмин Паолини с прекрасной игрой и выходом в финал «Ролан Гаррос». Она сегодня лучше справилась с волнением, играла по всему корту и допустила минимум невынужденных ошибок. Ну а у Мирры Андреевой всё ещё впереди», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В дебютном для себя финале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ясмин Паолини сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.