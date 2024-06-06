Кафельников: Андреевой надо определиться с тренером — тогда можно будет говорить о будущем

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024. Напомним, россиянка со счётом 6:3, 6:1 проиграла итальянской теннисистке Ясмин Паолини.
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«Безусловно полуфинал «Ролан Гаррос» — хороший результат для Мирры Андреевой. Даже нельзя это ставить под сомнения. Могу лишь говорить о том, что это зачётный результат, конечно.
Мирре нужно определиться с тренером. Тогда можно будет говорить о её будущем как теннисистки. Пока я не понимаю, кто её тренирует. Тот, кто был до этого, провёл хорошую работу, но, видимо, больше не с ней. Поэтому затрудняюсь говорить о будущем», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 6 июня 2024
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