Кори Гауфф высказалась о теннисном противостоянии с Игой Свёнтек

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о теннисном противостоянии с лидером мирового рейтинга Игой Свёнтек из Польши.

— Что думаете о вашем противостоянии с Игой в ближайшем будущем? Сможете ли вы быстро перевернуть его или какое-то время будет непросто?

— Я не могу сидеть и говорить, что не хочу его перевернуть. Хочу сохранять позитив и верить в себя. Сегодня чувствовала уверенность перед матчем. Знаю, что ещё есть что улучшать, чтобы счёт был ближе. Процент первой подачи был довольно низок. С Рима до этой недели я сильно прибавила в подаче. До идеала ещё далеко, но было 15 двойных ошибок, а стало 3-4 сегодня. Это хорошее улучшение. Думаю, я ещё не до конца раскрыла свою игру. Когда выйду на пик, тогда смогу ответить, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Отметим, что сегодня, 6 июня, Гауфф проиграла Свёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2:6, 4:6.

Напомним, Свёнтек и Гауфф провели между собой 12 встреч на турнирах уровня WTA. В 11 поединках победила польская теннисистка, в том числе и в трёх матчах в рамках Открытого чемпионата Франции. Единственную победу американка одержала в 2023 году на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.