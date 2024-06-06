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Стало известно, сколько призовых денег заработала Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» — 2024

Стало известно, сколько призовых денег заработала Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» — 2024
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева за своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2024 получит € 690 тыс. призовыми (без учёта вычета налогов).

Напомним, на Открытом чемпионате Франции – 2024 Андреева сенсационно дошла до полуфинала, где со счётом 3:6, 1:6 проиграла 28-летней итальянке Ясмин Паолини (12). За это Мирра получит € 650 тыс.

К тому же россиянка выступала в парном разряде «Ролан Гаррос» вместе с соотечественницей Верой Звонарёвой. Российский дуэт дошёл до четвертьфинала, с которого снялся. За проход до 1/4 финала Андреевой полагается ещё € 40 тыс.

Интересно, что за первую половину сезона Андреева заработала значительно меньше, чем на «Ролан Гаррос» — $ 552 тыс. (почти € 508 тыс.). В общей же сложности сумма призовых Мирры за карьеру после «РГ» перевалит за $ 2 млн.

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