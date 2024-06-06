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Гауфф: возмутительно, что в теннисе ещё нет видеопросмотров. Часто всё решает один человек

Гауфф: возмутительно, что в теннисе ещё нет видеопросмотров. Часто всё решает один человек
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 посетовала на отсутствие в теннисе системы видеопросмотров.

— Не считаете, что в теннис надо добавить видеопросмотр?
— 100%. Кажется, теннис – единственный вид спорта, где нет системы видеопросмотра и очень часто решения принимаются одним человеком. В других видах спорта несколько судей принимают решение. Кажется, на US Open что-то такое вводили в прошлом году. Знаю, что мы в парах это использовали. Мне кажется почти возмутительным, что у нас такого ещё нет. Я говорю так не только потому, что это случилось со мной, просто мне кажется, во всех видах спорта есть просмотр. Столько решений принимается, отстой, когда заходишь в интернет и видишь, что была права, но что это даст?

Можно ещё позвать супервайзера, но они в этом плане мало что могут сделать. Нашему спорту надо развиваться, технологии есть. По телевизору это показывают, не понимаю, почему игрок тоже не может посмотреть?» — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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