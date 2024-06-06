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Ига Свёнтек отрегировала на сравнение с Рафаэлем Надалем

Ига Свёнтек отрегировала на сравнение с Рафаэлем Надалем
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Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек отреагировала на сравнение с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Через 14 лет увидим, насколько одинаковый у нас будет путь. Конечно, это очень приятно, никогда не ждала, что меня будут сравнивать с Рафой, потому что для меня он выше всех, абсолютная легенда. Посмотрим через несколько лет, но я горжусь, что показываю здесь стабильную игру и меня упоминают в одном предложении с Рафой. Это круто», — сказала Свёнтек на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, Свёнтек 23 года. Она является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». В пятницу 8 июня она поборется за пятый титул этой категории. Сегодня, 6 июня, после победы над Гауфф она вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2024.

Рафаэлю Надалю недавно исполнилось 38 лет. Он является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», в том числе он рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

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