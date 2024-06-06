Арина Соболенко подвела итог своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко (2) сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой. По ходу всего матча Соболенко испытывала проблемы со здоровьем, предположительно, у Арины болел живот. Она дважды принимала таблетки.

«Это был тяжёлый день на корте, но я покинула Париж с высоко поднятой головой и мотивацией вернуться более сильной. Спасибо тебе, «Ролан Гаррос», за любовь и поддержку. Мы будем снова танцевать в следующем году! А пока – до свидания!» — написала Соболенко в своих социальных сетях, добавив эмодзи «флаг Франции».