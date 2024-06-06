Шамиль Тарпищев: на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграла отлично, выше всяких похвал

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции – 2024 Андреева сенсационно дошла до полуфинала, где со счётом 3:6, 1:6 проиграла 28-летней итальянке Ясмин Паолини (12).

«На «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграла отлично, выше всяких похвал. Она молодец! Идёт формирование молодой спортсменки, поэтому оценка этому турниру в её исполнении самая высокая.

Видимо, перед полуфиналом Мирра не успела восстановиться в психологическом плане. Были маленькие ошибки и отсутствие стабильности. Но это возраст, ничего страшного нет. Физика у неё хорошая, нервная система — тоже. Надо продолжать работать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.