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Шамиль Тарпищев: на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграла отлично, выше всяких похвал

Шамиль Тарпищев: на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграла отлично, выше всяких похвал
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции – 2024 Андреева сенсационно дошла до полуфинала, где со счётом 3:6, 1:6 проиграла 28-летней итальянке Ясмин Паолини (12).

«На «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграла отлично, выше всяких похвал. Она молодец! Идёт формирование молодой спортсменки, поэтому оценка этому турниру в её исполнении самая высокая.
Видимо, перед полуфиналом Мирра не успела восстановиться в психологическом плане. Были маленькие ошибки и отсутствие стабильности. Но это возраст, ничего страшного нет. Физика у неё хорошая, нервная система — тоже. Надо продолжать работать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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