Шамиль Тарпищев: для Андреевой излишние похлопывания по плечу сыграли не в ту сторону

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал возможную причину, по которой 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Франции – 2024.

«Рано говорить о будущем Мирры Андреевой как теннисистки. Она ещё растёт, формируется. Не стоит торопиться. При правильной работе она будет очень хорошей теннисисткой, но сильно хвалить тоже не нужно. Может, излишние похлопывания по плечу от окружения сыграли роль не в ту сторону перед полуфиналом», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 6 июня, 38-я ракетка мира Андреева проиграла Ясмин Паолини из Италии (15-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 1:6. При этом благодаря успешному выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева забрала последнюю четвёртую квоту для выступления на Олимпийских играх.