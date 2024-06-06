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Фото: Мирра Андреева плакала по ходу матча с Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева плакала по ходу своего матча с 15-м номером мирового рейтинга итальянкой Ясмин Паолини (12) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Юная россиянка не смогла сдержать эмоций в пятом гейме второго сета (при счёте 1:3), когда второй раз за партию позволила сопернице сделать брейк.

Фото: трансляция Eurosport

Фото: трансляция Eurosport

Напомним, встреча Андреевой с Паолини завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу 28-летней итальянки. При этом в четвертьфинале Мирра сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

17-летняя Мирра Андреева со следующей недели дебютирует на 23-й строчке рейтинга WTA за счёт выдающегося выступления на «Ролан Гаррос» — 2024. Ранее лучшим достижением Мирры являлась 33-я строчка.