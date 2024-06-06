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Вихлянцева: хотелось, чтобы Андреева выиграла «Ролан Гаррос», но она выступила прекрасно

Вихлянцева: хотелось, чтобы Андреева выиграла «Ролан Гаррос», но она выступила прекрасно
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала результат матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой (38-я в рейтинге WTA) и 15-й ракеткой мира Ясмин Паолини. Напомним, 17-летняя Андреева не смогла выйти в финал турнира, проиграв со счётом 3:6, 1:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:10 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Очень хороший турнир для Мирры Андреевой. Полуфинал «Ролан Гаррос» — прекрасный результат с её новой сформированной командой. Конечно, это яркое выступление для нашей 17-летней теннисистки, прекрасно. Победа над Ариной Соболенко и другими.

В полуфинале сказалась усталость. Но команда Мирры поддерживает её уже не первый год. Результат кажется сенсационным, но это работа на протяжении многих лет.

Хотелось, чтобы Мирра выиграла турнир, но полуфинал — прекрасное выступление. Думаю, этот проигрыш Паулини ничуть не обидный — это толчок идти вперёд и бороться за главные титулы тенниса», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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