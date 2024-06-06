Ясмин Паолини на «Ролан Гаррос» — 2024 повторила достижение Анастасии Павлюченковой

15-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини стала лишь третьей за последние 10 лет теннисисткой, которая вышла в свой первый финал на турнире «Большого шлема» в возрасте 28 лет наряду с россиянкой Анастасией Павлюченковой («Ролан Гаррос» — 2021) и чешкой Люси Шафаржовой («Ролан Гаррос» — 2015).

Отметим, что и Павлюченкова, и Шафаржова потерпели поражения в своих первых финалах на мэйджорах.

Напомним, сегодня, 6 июня, Паолини (12) вышла в финал Открытого чемпионата Франции – 2024, со счётом 6:3, 6:1 обыграв 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву. Интересно, что до этого на грунте лучшим достижением Паолини на уровне WTA был финал турнира категории WTA-250, датированный 2023 годом.

В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» 28-летняя Паолини сразится с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1).