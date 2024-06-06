Мирра Андреева: моя цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку

38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева назвала свою главную цель в спорте на ближайшее время.

«Пока у меня только одна цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней ещё на турнире в Мадриде. Я уже посмотрела, выбрала породу. Я хочу кокер-спаниеля, хотя она достаточно большая. Надо будет это учитывать, ведь с собакой сложно путешествовать. Так что моя цель такая», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 6 июня, 38-я ракетка мира Андреева проиграла Ясмин Паолини из Италии (15-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 1:6.

При этом благодаря успешному выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева забрала последнюю четвёртую квоту для выступления на Олимпийских играх. Также по итогам турнира Мирра впервые в карьере войдёт в топ-25 и станет 23-й ракеткой мира.