Мирра Андреева: моя цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку

38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева назвала свою главную цель в спорте на ближайшее время.
«Пока у меня только одна цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней ещё на турнире в Мадриде. Я уже посмотрела, выбрала породу. Я хочу кокер-спаниеля, хотя она достаточно большая. Надо будет это учитывать, ведь с собакой сложно путешествовать. Так что моя цель такая», — сказала Андреева на пресс-конференции.
Напомним, сегодня, 6 июня, 38-я ракетка мира Андреева проиграла Ясмин Паолини из Италии (15-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 1:6.
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При этом благодаря успешному выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева забрала последнюю четвёртую квоту для выступления на Олимпийских играх. Также по итогам турнира Мирра впервые в карьере войдёт в топ-25 и станет 23-й ракеткой мира.
- 6 июня 2024
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