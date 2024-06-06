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Мирра Андреева: моя цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку

Мирра Андреева: моя цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку
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38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева назвала свою главную цель в спорте на ближайшее время.

«Пока у меня только одна цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней ещё на турнире в Мадриде. Я уже посмотрела, выбрала породу. Я хочу кокер-спаниеля, хотя она достаточно большая. Надо будет это учитывать, ведь с собакой сложно путешествовать. Так что моя цель такая», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 6 июня, 38-я ракетка мира Андреева проиграла Ясмин Паолини из Италии (15-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 1:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:10 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

При этом благодаря успешному выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева забрала последнюю четвёртую квоту для выступления на Олимпийских играх. Также по итогам турнира Мирра впервые в карьере войдёт в топ-25 и станет 23-й ракеткой мира.

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