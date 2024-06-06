Бренд Федерера заключил контракт с Зендеей. Роджер опубликовал в честь этого забавное фото

Популярная американская актриса Зендея заключила многолетнее сотрудничество со швейцарским брендом одежды и обуви On, одним из инвесторов которого является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер.

Отмечается, что бренд будет сотрудничать с актрисой по вопросам творческих кампаний и обновлений коллекций продукции в течение следующих нескольких лет. Зендея в своём обращении призналась, что давно является страстной поклонницей On и сейчас «настал момент сделать это партнёрство официальным».

Федерер не остался в стороне и очень забавно поприветствовал актрису. «Добро пожаловать в семью On. Это On», — подписал фото (ниже) Федерер.

В честь начала сотрудничества бренд выпустил видео Dream Together с Зендеей в главной роли.

Напомним, Федерер стал инвестировать в On в 2019 году. Сейчас бренд может похвастаться активным сотрудничеством с такими топовыми игроками, как первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и 14-й номер рейтинга ATP 21-летний американец Бен Шелтон.