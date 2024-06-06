Мирра Андреева ответила, что для неё лучше — выход в полуфинал ТБШ или фото с Марреем

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, что для неё лучше – дебютный выход в финал турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» — 2024 или совместное фото с титулованным британцем Энди Марреем там же, в Париже.

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

«И то, и другое хорошо… Это был приятный момент в начале турнира. Мне подарили ретрокамеру, я могла сделать на неё 25 или 30 снимков. Составила список тех, с кем хотела бы сфотографироваться. Конечно, Энди был там на первом месте. Мы с ним пару раз общались, но фотографии у меня с ним не было. Я решила: надо это исправить.

Видела его пару раз до этого, но он то разминался, то ел, и я каждый раз такая: ну, в следующий раз, в следующий раз. В тот день я увидела его, когда он просто разговаривал со своей командой. Подумала: он занят, нет-нет-нет. А мой тренер (Кончита Мартинес) сказала: нет, ты идёшь сейчас, делаешь это фото, и мы об этом забываем. Так что она подтолкнула, и у меня наконец появилось фото с Энди», — приводит слова Андреевой The Tennis Letter с послематчевой пресс-конференции.