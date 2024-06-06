«Пару дней буду расстраиваться». Мирра Андреева — о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение (3:6, 1:6) от итальянки Ясмин Паолини (12) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

— Что вас больше всего сегодня удивило – собственное выступление, что могли сыграть лучше или она делала что-то неожиданное?

— Конечно, я могла бы сыграть лучше, было много ошибок, которые я обычно не делаю. Было сложно это принять и справляться с этим. Наверное, сегодня было не суждено, и соперница играла хорошо, показала невероятный теннис. Она не просто так играла в полуфинале и показала сегодня великолепный уровень. Мне весь матч было тяжело, но что есть. Много хорошего можно вынести из этих двух недель. Несколько дней точно ещё точно буду расстраиваться, но финал всё равно буду смотреть», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.