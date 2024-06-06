Мирра Андреева призналась, что хотела бы день отдыха после четвертьфинала «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, могло ли расписание «Ролан Гаррос» повлиять на её поражение (3:6, 1:6) в полуфинале соревнований от итальянки Ясмине Паолини.

Напомним, 5 апреля Андреева сыграла почти 2,5 часа в четвертьфинале «Ролан Гаррос». И уже на следующий день вышла на полуфинал. Отметим, что у мужчин между четвертьфиналами и полуфиналами есть день отдыха.

— Что сегодня не получилось? Сказалась физическая или психологическая усталость?

— Честно сказать, не чувствую себя усталой ни ментально, ни физически. Конечно, было бы лучше, если бы сегодня был день отдыха, но такое расписание, с этим ничего не поделаешь. Мы с командой проделали достаточно хорошую работу в плане восстановления, я вообще не чувствовала себя усталой. Настраивалась и выходила как на очередной матч. Но сегодня у меня вообще ничего не получалось. С самого первого гейма очень много ошибок, которые я обычно не допускаю в своей игре. С этим было немного трудно справиться, но такие дни бывают. Надо это принять и двигаться дальше», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.