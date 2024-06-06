Андреева: если бы мне сказали, что дойду до полуфинала на «РГ», я бы попросила не шутить
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, ожидала ли, что дойдёт до полуфинала Открытого чемпионата Франции – 2024.
Напомним, в полуфинале Андреева со счётом 3:6, 1:6 проиграла 28-летней итальянке Ясмин Паолини (12).
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:10 МСК
15
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
38
Мирра Андреева
М. Андреева
«Если бы меня перед турниром спросили, ожидаю ли я выхода в полуфинал, я бы ответила нет. Если бы мне в начале недели сказали, что я буду играть в полуфинале, я бы сказала: что?! Хорош шутить! Я такого не ожидала, просто играла и старалась изо всех сил. Я всегда играю лучше всего, когда я просто играю и наслаждаюсь моментом. Так было в нескольких прошлых матчах. Не ожидала, что буду в полуфинале, но в итоге там сыграла», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
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