Андреева: если бы мне сказали, что дойду до полуфинала на «РГ», я бы попросила не шутить

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, ожидала ли, что дойдёт до полуфинала Открытого чемпионата Франции – 2024.

Напомним, в полуфинале Андреева со счётом 3:6, 1:6 проиграла 28-летней итальянке Ясмин Паолини (12).

«Если бы меня перед турниром спросили, ожидаю ли я выхода в полуфинал, я бы ответила нет. Если бы мне в начале недели сказали, что я буду играть в полуфинале, я бы сказала: что?! Хорош шутить! Я такого не ожидала, просто играла и старалась изо всех сил. Я всегда играю лучше всего, когда я просто играю и наслаждаюсь моментом. Так было в нескольких прошлых матчах. Не ожидала, что буду в полуфинале, но в итоге там сыграла», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.