Мирра Андреева назвала причины поражения от Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о причинах поражения от итальянки Ясмин Паолини (12) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

— Вы не предполагали, что так далеко зайдёте на турнире. Давление росло, у топовых игроков ментальность для таких матчей другого уровня. Со стороны казалось, что вы были зажаты. Сложно было это перебороть? Кончита Мартинес (тренер) вам что-то советовала?

— Соглашусь, что была немного зажатой. Это и отличает топовых игроков от тех, кто стоит немного ниже в рейтинге, они ничего не ждут, а идут и делают своё дело, забирают своё, делают всё, что могут. Я сегодня тоже делала всё, что могла, но, может, немного ждала, что она пару ошибок подарит или будет играть не в свой лучший теннис. Наверное, есть причина, по которой она сейчас в топ-10 (пока Паолини в топ-15. – Прим. «Чемпионата»). Она это сегодня показала, играла очень хорошо. Мне было не очень удобно с ней играть. Так бывает. С тренером мы поговорили немного. Я особо в ответ ничего не сказала, думаю, через пару дней у нас будет уже получше разговор, а так – только у неё монолог в основном был. Через пару дней проведём хороший анализ матча, в следующий раз постараюсь такого не допустить», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.