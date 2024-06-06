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Видеообзор победы Свёнтек над Гауфф в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Видеообзор победы Свёнтек над Гауфф в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024
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6 июня состоялся матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в котором первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф — 6:2, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Иги Свёнтек — Кори Гауфф.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» — 2024 Ига Свёнтек сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA), которая в 1/2 финала в двух сетах обыграла 38-ю ракетку мира россиянку Мирру Андрееву.

Женская часть Открытого чемпионата Франции по теннису проходит в Париже до 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек.

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