Видеообзор победы Свёнтек над Гауфф в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024

6 июня состоялся матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в котором первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф — 6:2, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Иги Свёнтек — Кори Гауфф.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» — 2024 Ига Свёнтек сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA), которая в 1/2 финала в двух сетах обыграла 38-ю ракетку мира россиянку Мирру Андрееву.

Женская часть Открытого чемпионата Франции по теннису проходит в Париже до 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек.