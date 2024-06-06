Мирра Андреева: когда я расстроена, хочется, чтобы со мной вообще не заговаривали

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что несколько дней будет расстраиваться из-за поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» от итальянки Ясмин Паолини (3:6, 1:6). Мирра рассказала, как это отражается на её поведении.

«Валяюсь в кровати, сплю по 12 часов, ничего не делаю. Нам надо ехать домой, но я особо не буду разговаривать. Буду в себе, не буду задавать вопросы, но отвечу коротко, если меня что-то спросят. Мне бы хотелось, чтобы со мной вообще не заговаривали. Однако когда рядом команда, семья, всегда легче, с ними чувствуешь себя лучше. Сегодня я разговаривала не парой фраз, может, становлюсь лучше в этом плане? Но в ближайшие дни особо не буду говорить», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.