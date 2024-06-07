Видеообзор поражения Мирры Андреевой от Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

6 июня состоялся матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в котором 38-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева проиграла представительнице Италии Ясмин Паолини — 3:6, 1:6.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Мирры Андреевой — Ясмин Паолини.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» — 2024 Ясмин Паолини сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая в 1/2 финала в двух сетах обыграла американку Кори Гауфф (третья в рейтинге WTA).

Женская часть Открытого чемпионата Франции по теннису проходит в Париже до 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек.