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Мирра Андреева: после поражений мне в голову всегда лезут плохие мысли

Мирра Андреева: после поражений мне в голову всегда лезут плохие мысли
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что собирается делать, чтобы избежать серьёзных переживаний в связи с поражением в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 от итальянки Ясмин Паолини (3:6, 1:6).

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:10 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Что вам помогает пережить это расстройство?
— Я ещё не выяснила. После поражений всегда сложно снова переключиться на позитивный лад. Лично мне в голову сначала всегда лезут плохие мысли. Потом я говорю с командой, проходит пару дней и потом начинаю думать, что, может, хорошо здесь сыграла. Может, могла и лучше, но в целом хороший турнир. Сейчас надо подождать пару дней, чтобы плохие мысли ушли, и я смогла чётче увидеть ситуацию, сделать выводы», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

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