Мирра Андреева: после поражений мне в голову всегда лезут плохие мысли

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что собирается делать, чтобы избежать серьёзных переживаний в связи с поражением в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 от итальянки Ясмин Паолини (3:6, 1:6).

— Что вам помогает пережить это расстройство?

— Я ещё не выяснила. После поражений всегда сложно снова переключиться на позитивный лад. Лично мне в голову сначала всегда лезут плохие мысли. Потом я говорю с командой, проходит пару дней и потом начинаю думать, что, может, хорошо здесь сыграла. Может, могла и лучше, но в целом хороший турнир. Сейчас надо подождать пару дней, чтобы плохие мысли ушли, и я смогла чётче увидеть ситуацию, сделать выводы», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.