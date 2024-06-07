Определились финалистки Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису

Стали известны имена теннисисток, которые разыграют личный титул на Открытом чемпионате Франции – 2024. Финалистками соревнований стали четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек (1) и 15-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини (12).

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2024, одиночный разряд, женщины. Финал:

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Ясмин Паолини (Италия, 12).

Матч Свёнтек с Паолини состоится в субботу, 8 июня. Ранее теннисистки встречались лишь однажды на уровне WTA: Свёнтек обыграла Паолини в первом круге US Open — 2022 со счётом 6:2, 6:0.

Отметим, что действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является именно Свёнтек. Для Паолини же данный финал станет дебютным на мэйджорах.