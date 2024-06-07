В соцсетях Lacoste появился крокодил с перебинтованной лапой в поддержку Новака Джоковича

Известная французская компания по производству одежды Lacoste оригинально поддержала своего глобального амбассадора в мире спорта — 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича, который получил травму правого колена на «Ролан Гаррос» — 2024.

В официальном аккаунте бренда в социальных сетях появилась иллюстрация, на которой традиционный символ бренда — вышитый зелёный крокодил — нарисован с перебинтованной лапой. Данный концепт создал графический дизайнер из Сербии Мирослав Графоридза, в Lacoste обратили внимание на работу автора и взяли её к себе, оставив Джоковичу послание.

«Ноле, возвращайся ещё более сильным как можно скорее», — подписали пост в Lacoste.

Фото: Мирослав Графоризде (Lacoste)

Напомним, Джокович разорвал мениск во время 1/8 финала «Ролан Гаррос». 5 июня Новак успешно перенёс операцию.