Гауфф рассказала, почему расплакалась после спора с судьёй в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф дала комментарий по поводу своей реакции на спор с судьёй по ходу своего матча с полькой Игой Свёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, инцидент произошёл при счёте 2:6, 2:1, 0:15. Судья на вышке Орели Турт засчитала очко Свёнтек, хотя линейный судья крикнул аут на подаче Иги, из-за чего Гауфф приняла в аут. После этого американка вступила в спор и заплакала.

«Меня просто захлестнуло всё происходящее. На тот момент я уступала в счёте. В матче с любой соперницей важно каждое очко, но с ней — особенно. Такой уж получился момент, но я справилась, выиграла тот гейм. Обычно я не слишком расстраиваюсь из-за подобных решений, но в тот момент всё совпало», — сказала Гауфф на пресс-конференции.