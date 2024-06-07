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Результаты игрового дня 6 июня на «Ролан Гаррос» среди женщин

Результаты игрового дня 6 июня на «Ролан Гаррос» среди женщин
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Завершились матчи 6 июня на турнире «Ролан Гаррос» среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Женщины. 6 июня.

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 3) — 6:2, 6:4.

Ясмин Паолини (Италия, 15) — Мирра Андреева (Россия, 38) — 6:3, 6:1.

«Ролан Гаррос» — 2024 среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции в 2024 году составляет рекордные € 53,5 млн.

Матч Свёнтек с Паолини состоится в субботу, 8 июня. Ранее теннисистки встречались лишь однажды на уровне WTA: Свёнтек обыграла Паолини в первом круге US Open — 2022 со счётом 6:2, 6:0.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024

Ига Свёнтек сыграла в теннис со звездой сериала «Друзья»:

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