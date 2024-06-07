«Мне казалось, что это невозможно». Паолини — о выходе в финал «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира Ясмин Паолини дала комментарий по поводу выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2024.

Наомним, вчера, 6 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Паолини обыграла россиянку Мирру Андрееву (38-я в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 6:1.

«Я крайне счастлива. Для меня это нечто из ряда вон выходящее, и я не могу до конца поверить в то, что это произошло. Когда я только начинала играть в теннис, то и подумать не могла о том, чтобы стать первой ракеткой, выигрывать «Большие шлемы», даже быть в топ-10. Мне казалось, что это невозможно», — сказала Паолини на пресс-конференции.

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ясмин Паолини сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.