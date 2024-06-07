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Паолини рассказала, как поздоровается с Игой Свёнтек перед финалом «Ролан Гаррос»

Паолини рассказала, как поздоровается с Игой Свёнтек перед финалом «Ролан Гаррос»
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15-я ракетка мира Ясмин Паолини рассказала о том, что поздоровается с Игой Свёнтек на польском языке перед финалом «Ролан Гаррос» — 2024.

«Поздороваюсь ли я с ней на польском перед матчем? Обязательно! Понимаю, что она суперчемпионка, и мне придется сделать нечто невероятное, чтобы обыграть здесь трехкратную победительницу турнира в финале», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Матч Свёнтек с Паолини состоится в субботу, 8 июня. Ранее теннисистки встречались лишь однажды на уровне WTA: Свёнтек обыграла Паолини в первом круге US Open — 2022 со счётом 6:2, 6:0.

«Ролан Гаррос» — 2024 среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является как раз Ига Свёнтек.

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