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Алькарас — Синнер: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Алькарас — Синнер: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 7 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча состоится примерно в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и австралийским теннисистами.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Победитель встречи сыграет в финале с сильнейшим в паре Каспера Рууда (Норвегия) и Александра Зверева (Германия).

На пути к полуфиналу Алькарас обыграл Вулфа, де Йонга, Корду и Оже-Альяссима. Синнер по ходу турнирной сетки оказался сильнее Юбэнкса, Гаске, Котова, Муте и Димитрова.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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