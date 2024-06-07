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Рууд — Зверев: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Рууд — Зверев: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 7 июня, седьмая ракетка мира Каспер Рууд сыграет с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча состоится примерно в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и австралийским теннисистами.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 18:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Победитель встречи сыграет в финале с сильнейшим в паре Карлоса Алькараса (Испания) и Янника Синнера (Италия).

На пути к полуфиналу Рууд обыграл Мелигени-Альвеса, Давидович-Фокину, Этчеверри, Фритца и Джоковича. Зверев по ходу турнирной сетки оказался сильнее Надаля, Гоффена, Грикспора, Руне и де Минора.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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