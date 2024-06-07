Алькарас — Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В полуфинальном матче встретятся испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Янник Синнер из Италии. Игра пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и итальянским теннисистами.

Спортсмены восемь раз проводили очные встречи и по количеству побед друг над другом имеют равные показатели. Последний матч между Алькарасом и Синнером случился в рамках хардового турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), 16 марта этого года. Победу там одержал испанский спортсмен. Счёт — 1:6, 6:3, 6:2.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.