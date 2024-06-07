Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Алькарас — Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024
Янник Синнер и Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В полуфинальном матче встретятся испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Янник Синнер из Италии. Игра пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и итальянским теннисистами.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Спортсмены восемь раз проводили очные встречи и по количеству побед друг над другом имеют равные показатели. Последний матч между Алькарасом и Синнером случился в рамках хардового турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), 16 марта этого года. Победу там одержал испанский спортсмен. Счёт — 1:6, 6:3, 6:2.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
Материалы по теме
«Сейчас он лучший в мире». Алькарас бросает вызов Синнеру в борьбе за дебютный финал «РГ»
«Сейчас он лучший в мире». Алькарас бросает вызов Синнеру в борьбе за дебютный финал «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android