Рууд — Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В полуфинальном матче встретятся норвежский теннисист, седьмая ракетка мира Каспер Рууд и четвёртый номер рейтинга ATP Александр Зверев из Германии. Игра пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между норвежским и немецким теннисистами.

В очном противостоянии спортсмены сходились пять раз. Три раза победу одерживал Александр Зверев. Последняя встреча немецкого и норвежского теннисистов прошла в рамках прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос» также на полуфинальной стадии. Тогда победу в трёх сетах одержал Рууд. Счёт — 6:3, 6:4, 6:0.