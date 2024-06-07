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Рууд — Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Рууд — Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024
Каспер Рууд и Александр Зверев
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Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В полуфинальном матче встретятся норвежский теннисист, седьмая ракетка мира Каспер Рууд и четвёртый номер рейтинга ATP Александр Зверев из Германии. Игра пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между норвежским и немецким теннисистами.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 18:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В очном противостоянии спортсмены сходились пять раз. Три раза победу одерживал Александр Зверев. Последняя встреча немецкого и норвежского теннисистов прошла в рамках прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос» также на полуфинальной стадии. Тогда победу в трёх сетах одержал Рууд. Счёт — 6:3, 6:4, 6:0.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
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