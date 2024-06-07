Рууд — Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024
Поделиться
Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В полуфинальном матче встретятся норвежский теннисист, седьмая ракетка мира Каспер Рууд и четвёртый номер рейтинга ATP Александр Зверев из Германии. Игра пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между норвежским и немецким теннисистами.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 18:30 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Александр Зверев
А. Зверев
В очном противостоянии спортсмены сходились пять раз. Три раза победу одерживал Александр Зверев. Последняя встреча немецкого и норвежского теннисистов прошла в рамках прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос» также на полуфинальной стадии. Тогда победу в трёх сетах одержал Рууд. Счёт — 6:3, 6:4, 6:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2024
-
17:10
-
16:30
-
16:21
-
15:59
-
15:47
-
14:59
-
14:38
-
13:28
-
13:21
-
13:00
-
12:01
-
11:36
-
11:00
-
10:56
-
09:30
-
09:00
-
04:44
-
03:33
-
02:37
-
02:18
-
00:55
-
00:25
-
00:07
- 6 июня 2024
-
23:31
-
23:25
-
23:17
-
23:10
-
23:02
-
22:55
-
22:48
-
22:34
-
22:25
-
22:21
-
21:45
-
21:42