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Кто выйдет в финал мужского «Ролан Гаррос» — 2024?

Кто выйдет в финал мужского «Ролан Гаррос» — 2024?
Карлос Алькарас
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Сегодня, 7 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2024 по теннису в мужском одиночном разряде состоятся полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает предугадать и ответить, какие два теннисиста сыграют в решающем матче «РГ».

Первыми на корт Филиппа Шатрье выйдут третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер. Их встреча запланирована на 15:30 мск.

Другая полуфинальная встреча начнётся не ранее 18:30 мск. Седьмая ракетка мира Каспер Рууд сыграет с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 18:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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