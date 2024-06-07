Кто выйдет в финал мужского «Ролан Гаррос» — 2024?

Сегодня, 7 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2024 по теннису в мужском одиночном разряде состоятся полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает предугадать и ответить, какие два теннисиста сыграют в решающем матче «РГ».

Первыми на корт Филиппа Шатрье выйдут третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер. Их встреча запланирована на 15:30 мск.

Другая полуфинальная встреча начнётся не ранее 18:30 мск. Седьмая ракетка мира Каспер Рууд сыграет с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).