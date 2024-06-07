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Новак Джокович сделал репост логотипа Lacoste с перевязанной лапой

Новак Джокович сделал репост логотипа Lacoste с перевязанной лапой
Новак Джокович
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович сделал репост публикации, на котором изображён символ бренда Lacoste с перевязанной ногой. Таким образом, спортсмен пошутил над травмой, которую получил во время «Ролан Гаррос» — 2024.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Ранее в официальном аккаунте бренда в социальных сетях появилась иллюстрация, на которой традиционный символ бренда — вышитый зелёный крокодил — нарисован с перебинтованной лапой.

Напомним, Новак Джокович разорвал мениск во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос». 5 июня сербский спортсмен успешно перенёс операцию. Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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