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Четвёртая ракетка мира Зверев урегулировал дело о нападении на свою бывшую девушку

Четвёртая ракетка мира Зверев урегулировал дело о нападении на свою бывшую девушку
Александр Зверев
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Немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев урегулировал дело о нападении на свою бывшую девушку. Об этом сообщил журналист Джонатан Крэйн.

Уточняется, что стороны конфликта достигли внесудебного урегулирования, а спортсмен не признал свою вину.

Ранее в Берлине (Германия) начался судебный процесс по делу олимпийского чемпиона немецкого теннисиста Александра Зверева о домашнем насилии. Спортсмена обвиняют в нападении на бывшую девушку Бренду Патеа во время ссоры в мае 2020 года. Зверев прижал бывшую девушку к стене и душил её обеими руками.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Бренда Патеа (бывшая девушка, которая родила от Зверева дочь) обвиняет его в нанесении телесных повреждений. Тогда прокурор в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела. 2 октября берлинский суд оштрафовал Зверева на € 450 тыс. При этом у Зверева было право оспорить штраф. Он этим правом воспользовался, что привело к публичному судебному процессу.

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