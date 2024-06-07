В команде Алькараса рассказали, что он пьёт сок из маринованных огурцов во время матчей

В команде испанского теннисистка третьей ракетки мира Карлоса Алькараса рассказали, что спортсмен пьёт сок из маринованных огурцов во время матчей. Диетолог теннисиста Аманда Санчес объяснила пользу напитка для организма.

«Уксус в маринованных огурцах может остановить нервные сигналы, которые заставляют сокращаться утомлённые мышцы, тем самым вызывая судороги.

Некоторые спортсмены даже не проглатывают его. Достаточно лишь прополоскать рот, потому что он всасывается вкусовыми рецепторами и эффект наступает немедленно. Другие действительно его пьют. Это уже зависит от того, насколько терпимо каждый переносит этот ужасный вкус», — приводит слова специалиста Relevo.

Напомним, сегодня, 7 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча состоится примерно в 15:30 мск.