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Беккер: Италия будет праздновать, когда Синнер станет первой ракеткой мира

Беккер: Италия будет праздновать, когда Синнер станет первой ракеткой мира
Янник Синнер
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Бывшая первая ракетка мира немецкий 56-летний экс-теннисист Борис Беккер прокомментировал то, что итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер возглавит рейтинг ATP по итогам «Ролан Гаррос».

«Это исторический момент для тенниса, появился новый №1. Это безумие. Италия будет праздновать», — приводит слова Беккера Corriere dello Sport.

Напомним, сегодня, 7 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча состоится примерно в 15:30 мск.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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