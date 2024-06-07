Беккер: Италия будет праздновать, когда Синнер станет первой ракеткой мира

Бывшая первая ракетка мира немецкий 56-летний экс-теннисист Борис Беккер прокомментировал то, что итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер возглавит рейтинг ATP по итогам «Ролан Гаррос».

«Это исторический момент для тенниса, появился новый №1. Это безумие. Италия будет праздновать», — приводит слова Беккера Corriere dello Sport.

Напомним, сегодня, 7 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча состоится примерно в 15:30 мск.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).