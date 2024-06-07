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Беккер — о травме Джоковича: желаю, чтобы он был готов к травяному сезону

Беккер — о травме Джоковича: желаю, чтобы он был готов к травяному сезону
Новак Джокович
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Бывшая первая ракетка мира немецкий 56-летний экс-теннисист Борис Беккер высказался о травме первой ракетки мира Новака Джоковича, которую тот получил во время «Ролан Гаррос» — 2024.

«Травма — плохая новость для всех болельщиков Джоковича. Я один из них. Об этом можно было догадаться после матча с Серундоло. Новак играл хромая. Я желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы он снова был готов к травяному сезону. Разрыв медиального мениска — серьезная травма», — приводит слова Беккера Corriere dello Sport.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является как раз Джокович. Ранее стало известно, что операция на мениске правого колена спортсмена завершилась успешно.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		5 3 7 6
1 		7 6 5 3
             
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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