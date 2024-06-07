Адвокаты Зверева сделали заявление после снятия обвинений в домашнем насилии с теннисиста

Уголовное дело в отношении четвёртой ракетки мира Александра Зверева прекращено. Об этом сообщил американский журналист Джон Вертхейм, который в социальных сетях опубликовал пресс-релиз адвокатов спортсмена.

«От имени нашего клиента заявляем, что сегодня уголовное дело в отношении Александра Зверева прекращено судом с согласия прокуратуры, г-жи Бренды Патеа и адвоката Александра Зверева. Постановление о штрафе теперь не имеет под собой никаких оснований. Александр Зверев согласился на прекращение дела через своего адвоката исключительно для того, чтобы сократить срок судебного разбирательства в интересах своего ребёнка.

Александра Зверева признали невиновным. Прекращение дела не означает установления вины или признания вины. Юридическая презумпция невиновности остаётся неизменной», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в Берлине (Германия) начался судебный процесс по делу немецкого теннисиста Александра Зверева о домашнем насилии. Спортсмена обвиняли в нападении на бывшую девушку Бренду Патеа во время ссоры в мае 2020 года. Зверев прижал бывшую девушку к стене и душил её обеими руками.