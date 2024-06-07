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Сербский врач — о травме Джоковича: он выздоровеет через несколько недель

Сербский врач — о травме Джоковича: он выздоровеет через несколько недель
Новак Джокович
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Сербский физиотерапевт Добросав Мелаяк заявил, что повреждение мениска на правом колене первой ракетки мира Новака Джоковича является несерьёзным. Поэтому после травмы и операции теннисист сможет восстановиться за короткий срок.

«Мы находимся в наилучшей из возможных ситуаций. Обнадёживает тот факт, что серьёзных повреждений, судя по всему, не было. Его мениск был просто чистым. Я думаю, он вернётся через три недели. Через пять-семь дней он сможет начать бежать по прямой», — сказал специалист Sporklub.

Ранее стало известно, что Новак Джокович успешно перенёс операцию. Также сообщалось, что он может пропустить Уимблдон из-за травмы. Теннисист сделал репост публикации, на котором изображён символ бренда Lacoste с перевязанной ногой. Таким образом, спортсмен пошутил над повреждением, которое получил во время «Ролан Гаррос» — 2024.

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